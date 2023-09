Como o dinheiro do Fundo Amazônia está sendo usado? - Aposta do Brasil para atrair doações de outros países para preservar a floresta, Fundo Amazônia alcançou, entre recursos obtidos e prometidos, verba equivalente a dois anos e meio do orçamento da pasta do Meio Ambiente.O governo brasileiro vem pressionando os países ricos a darem mais dinheiro para a proteção da Floresta Amazônica. Preservar a mata tropical é crucial para reduzir as mudanças climáticas, e há certo consenso na comunidade internacional que as nações que poluíram mais o planeta têm mais responsabilidade em pagar essa conta.

A questão é como viabilizar isso. Iniciativas globais, como o Fundo Verde do Clima, têm demorado para decolar diante da falta de doações dos países ricos. Esse fundo tem em seu escopo 148 países e até agora autorizou a destinação de 12,8 bilhões de dólares (R$ 62 bilhões), o que dá uma média de R$ 419 milhões por país. É pouco.

O Brasil conta desde 2008 com um fundo próprio para atrair doações destinadas à proteção da floresta: o Fundo Amazônia. Seus recursos já alcançaram R$ 5,7 bilhões, e outros R$ 3,4 bilhões já foram prometidos em novas doações, totalizando R$ 9,1 bilhões. Isso equivale a duas vezes e meia o orçamento do Ministério do Meio Ambiente proposto para 2024.