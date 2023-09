Lampedusa, a ilha italiana no centro da crise migratória - Caos no acolhimento de migrantes em Lampedusa é agravado pela obsolescência das regras de asilo da UE. Países europeus discutem novo pacto migratório, em meio ao aumento da chegada de refugiados ao continente.Após a chegada de 6.750 migrantes à ilha italiana de Lampedusa nos últimos dias, a Guarda Costeira e o Ministério do Interior da Itália anunciaram a remoção imediata dos acolhidos nos abrigos superlotados, para a Sicília ou para a parte continental do país.

O governo da Sicília anunciou que uma barca com capacidade para 700 passageiros estava a caminho. Outros 180 seriam embarcados em voos organizados pela Organização Internacional para a Migração (OIM) da ONU.

"Condições apocalípticas"