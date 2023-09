Por que a Crimeia é chave na contraofensiva ucraniana

Porque a Crimeia é tão importante para ambos os lados? Para além da importância simbólica ressaltada repetidamente pelo presidente russo, Vladimir Putin, a península é principalmente importante do ponto de vista militar.

A Frota do Mar Negro ali estacionada está atacando cidades ucranianas com mísseis de cruzeiro Kalibr – que alcançam desde o interior do país até a fronteira da UE. O mesmo se aplica às aeronaves estacionadas na Crimeia com os seus mísseis.

A Crimeia também desempenha um papel central no abastecimento das tropas russas no sul da Ucrânia. Afinal, o bloqueio naval dos portos ucranianos seria difícil para a Rússia implementar sem a Crimeia.

Imediatamente após a invasão, a Rússia conseguiu ocupar áreas maiores da Crimeia e garantir uma ligação terrestre com o continente russo. O exército ucraniano tem tentado cortar esta ligação com a sua contraofensiva desde o início do verão no Hemisfério Norte.

Entre outras coisas, os militares estão atacando todas as pontes que ligam a Crimeia ao continente. As armas de precisão ocidentais são utilizadas principalmente para este fim, incluindo mísseis de cruzeiro britânicos e franceses.

Retomar a Crimeia e depois negociar?