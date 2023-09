Raro e letal: Saiba quais são os sintomas do vírus Nipah

Humanos e animais podem se infectar mutuamente através de gotículas ou em contato com superfícies contaminadas. A doença também pode ser transmitida entre humanos.

Quão grave é o surto atual?

Até agora, duas pessoas morreram. A ministra da saúde de Kerala, Veena George, confirmou mais um caso de infecção pelo vírus Nipah na quarta-feira (13/09) – um funcionário de um hospital particular em Kozhikode –, e com isso o total de casos registrados no estado indiano passou a cinco.

É o terceiro surto do vírus em cinco anos. No momento, 706 pessoas estão sendo rastreadas pela vigilância sanitária; destas, 77 são consideradas de alto risco – nenhuma apresentou sintomas até agora – e 153 são trabalhadores da área da saúde. Ao menos 13 pessoas estão hospitalizadas com sintomas leves, como dores de cabeça, e são mantidas em observação.

Como o vírus é transmitido?

O vírus Nipah é comumente encontrado em morcegos-da-fruta, animais nativos de regiões tropicais da Ásia, África e Oceania. Ao contrário de outras espécies de morcego que são cegos e se alimentam de insetos e sangue de animais, esses seres vivem de néctar e pólen, são muito maiores e se orientam pela visão.