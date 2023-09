UE mullta TikTok por violar proteção de dados infantis - Rede social chinesa terá de pagar 354 milhões de euros por manter como "públicos" perfis de menores de idade, além de outras violações. Europa também aumenta pressão sobre gigantes da internet como Google, Apple e Meta.Reguladores europeus submeteram a rede social chinesa TikTok a uma multa de 345 milhões de euros (R$ 1,78 bilhões) nesta sexta-feira (15/09) por violações das leis de proteção de dados das crianças.

A decisão concluiu um inquérito de dois anos realizado pela Comissão de Proteção de Dados (DPC) da Irlanda. Os reguladores irlandeses, que desempenham papel central nas políticas rígidas adotadas pelas Regulamentações da Proteção Geral de Dados (GDPR) da União Europeia, deram prazo de três meses ao TikTok para adaptar seu sistema, alinhando-o às regras do bloco.

O DPC começou a investigar em 2021 se a rede chinesa atua em conformidade com as GDPR no que diz respeito às configurações e ao processamento de dados pessoais dos usuários com menos de 18 anos de idade.