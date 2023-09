Acordo entre Putin e Kim usa o mistério como arma: 'Querem assustar'

Moscou dificilmente abre o jogo com Pyongyang

Tecnologia para armas nucleares pode igualmente constar da lista de compras norte-coreana. Inclusive o know-how para que uma ogiva nuclear montada num míssil balístico intercontinental possa reingressar com segurança na atmosfera —um desafio que, segundo analistas, os cientistas de Kim ainda não conseguiram superar.

Porém, é improvável que Putin vá revelar todos os seus segredos, opina Leif-Eric Easley, professor associado de estudos internacionais da Universidade Ewha Womans, em Seul, pois "mesmo uma máquina de guerra desesperada não troca suas 'joias da coroa' militares por umas munições bobas".

O líder norte-coreano já declarou que pretende expandir as capacidades nucleares da Marinha nacional —outra área em que o Kremlin pode ser um aliado poderoso. "A Coreia do Norte tem a munição crua de que Putin precisa para sua guerra ilegal na Ucrânia, enquanto Moscou dispõe de tecnologias submarinas, balísticas e de satélites, capazes de ajudar Pyongyang a dar o salto por cima das dificuldades impostas pelas sanções econômicas", confirma Easley.

Putin e Kim desejam apresentar vitórias para seus respectivos públicos nacionais. Porém, o professor da Universidade Ewha Womans considera improvável que Pyongyang e Moscou vão divulgar a extensão total da cooperação, já que ela envolve infrações de leis internacionais, porém deverão "ecoar reciprocamente suas propagandas sobre soberania, segurança e solidariedade humanitária".

O Kremlin poderá, ainda, propor exercícios militares conjuntos com a Coreia do Norte e a China, no intuito de elevar a pressão sobre a Coreia do Sul e o Japão —sinalizando assim que tem um preço associar-se aos EUA no tocante à Ucrânia e às disputas territoriais no Oceano Pacífico.