Carta indica que Pio 12 foi informado sobre campos de extermínio

Um livro publicado nos Estados Unidos em 2022 por David Kertzer – intitulado "The Pope at War" (O Papa em Guerra) – sugere, no entanto, que as vidas judaicas que a Santa Sé mais se empenhou em salvar eram daqueles que haviam se convertido ao catolicismo ou que eram filhos de casamentos inter-religiosos.

A Santa Sé nunca formulou uma condenação explícita do Terceiro Reich e seu regime durante o papado de Pio 12. Alguns estudiosos argumentam que Pio não queria confrontar Hitler por sua própria oposição ao comunismo ou porque acreditava que as potências do Eixo poderiam vencer a guerra. Alguns também argumentam que ele desejava evitar alienar de milhões de católicos alemães e simpatizantes do nazismo.

Outros historiadores argumentam que a posição da Igreja era delicada, e que Pio pode ter se mantido em silêncio para não prejudicar a ajuda clandestina que várias autoridades católicas vinham fornecendo aos perseguidos pelo regime e por medo de que os nazistas retaliassem os cristãos poloneses após a ocupação do país. Essa também é avaliação do arquivista Coco. "Havia preocupação sobre o que poderia acontecer aos católicos na Polônia, na Europa Oriental, no Terceiro Reich, em todos os territórios sob controle nazista, onde era difícil para a Igreja intervir", disse.