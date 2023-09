Em Cuba, países do Sul global pedem ordem mundial mais justa - Cúpula do G77 + China reúne líderes e representantes de mais de 100 países, entre eles, Lula. Bloco pede maior acesso a financiamento internacional em tempos de crise.Reunidos desde sexta-feira (15/09) em Havana para a Cúpula do G77 + China, chefes de Estados e representantes de mais de 100 países do Sul Global pedem uma ordem mundial mais "justa" para os Estados em desenvolvimento.

"Depois de todo este tempo em que o Norte organizou o mundo de acordo com os seus interesses, cabe agora ao Sul mudar as regras do jogo", destacou na sexta-feira o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que atualmente preside a organização.

O líder cubano disse que os países em desenvolvimento são as principais vítimas de uma "crise multidimensional" no mundo de hoje, que vai desde o "comércio abusivo e desigual" ao aquecimento global.