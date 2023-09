Irã e as mulheres, um ano após a morte de Mahsa Amini

"Até agora, mais de 40 familiares de vítimas foram presos. E o número de prisões aumenta a cada dia", afirma Ahari. "Ativistas políticos e sociais estão ou na prisão, ou sendo interrogados e ameaçados. É possível que esses métodos impeçam novos protestos por um tempo."

Maiores protestos em décadas no Irã

Jina Mahsa Amini foi presa em 2022 durante uma viagem à capital Teerã, acusada de uso incorreto do lenço de cabeça – o que no Irã é rigidamente fiscalizado nos espaços públicos. Poucas horas depois, já sem vida, a jovem foi levada pela polícia da moral direto para o hospital. Três dias depois, em 16 de setembro, foi oficialmente declarada morta.

O protesto em massa começou já no funeral de Mahsa, em sua cidade natal, Saghes. Da cidade curda no oeste do Irã, ele rapidamente se espalhou por todo o país. Os manifestantes, na maioria mulheres jovens, tiravam o lenço da cabeça e gritavam: "Mulher, vida, liberdade!". As manifestações em nível nacional se transformaram nos maiores e mais persistentes protestos desde a fundação da República Islâmica em 1979.

O governo reagiu com repressão e violência em grande escala. É difícil citar números exatos, mas de acordo com organizações independentes de direitos humanos, entre 16 de setembro e o fim de janeiro de 2023, as forças de segurança no Irã mataram pelo menos 527 manifestantes durante os protestos, incluindo 17 menores.