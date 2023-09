Países produtores criticam lei antidesmatamento da UE

O texto pede que o bloco europeu dialogue mais com os países produtores para evitar "rupturas" e "ônus excessivo" na aplicação da nova norma, e aponta risco de a regra excluir os pequenos produtores do acesso ao mercado europeu, pois teriam mais dificuldade para cumprir com todos os novos requisitos.

A norma europeia veta a exportação para a UE de cacau, café, soja, óleo de palma, madeira, carne bovina e borracha, assim como de produtos derivados como couro, papel, chocolate e carvão vegetal, cultivados em áreas desmatadas após dezembro de 2020. Também é necessário cumprir legislações relevantes sobre direitos humanos, trabalhistas, fundiários e de comunidades indígenas.

A regra é mais rigorosa do que as normativas nacionais. No Brasil, por exemplo, o Código Florestal permite que proprietários de terras na Amazônia Legal desmatem legalmente até 20% da área para fins produtivos.

A norma europeia acabou se entrelaçando com o debate sobre o acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, cujo texto inicial foi fechado em 2019, mas segue em negociação e não entrou em vigor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entende que a aprovação do regulamento antidesmatamento da UE alterou o equilíbrio dos termos que já haviam sido acordados para o tratado de livre comércio.

As críticas à normativa europeia apareceram com frequência em um ciclo de debates sobre a Amazônia organizado pela embaixada brasileira em Berlim nesta semana, que contou com a participação da secretária nacional de mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, e da secretária de políticas e programas estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, Marcia Barbosa. Entenda algumas das reclamações.

Falta de diálogo