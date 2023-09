Panamá vive crise migratória na selva de Darién

As causas para este aumento são diversas. Muitos dos fatores que induzem a migração "foram exacerbados pelos impactos socioeconômicos da pandemia de covid-19, recentes eventos climáticos extremos ou instabilidade política nos países de origem", explica à DW Giuseppe Loprete, chefe do Centro (Global) Administrativo e da Missão da Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Panamá.

De acordo com Loprete, a maioria dos migrantes vem da Venezuela, do Equador, do Haiti, e da Colômbia, mas também de fora da América Latina, como de China, Índia e Camarões".

O cheiro da morte

Margarida Loureiro também destaca outro aspecto fundamental para os altos números: a desinformação generalizada, que impulsiona negócios criminosos.

"Há um aumento substancial de redes de tráfico e grupos criminosos disfarçados de agências de turismo, que vendem pacotes muito atraentes para pessoas desesperadas que estão fugindo de perseguições, da violência generalizada em seus países ou em busca de uma vida mais digna para suas famílias. Alguns chegam a prometer pacotes com três tentativas, caso as pessoas sejam deportadas".