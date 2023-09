Polícia alemã apreende neonazista de 13 anos - Policiais também fizeram buscas no quarto do jovem, que idealizava autor de massacre na Nova Zelândia e pregava violência contra refugiados em canal no Telegram.A polícia realizou buscas no quarto de um adolescente suspeito de neonazismo em Colônia, no oeste da Alemanha. O jovem, que aparentemente pregava ataques contra refugiados e divulgava técnicas de produção de bombas, foi apreendido e encaminhado para uma instituição psiquiátrica. Serviços sociais acompanham o caso, que ganhou destaque na imprensa alemã por causa da idade do suspeito: apenas 13 anos.

As buscas ocorreram no fim de agosto, mas só foram confirmadas pelas autoridades na última sexta-feira (15/09), após uma reportagem da revista Der Spiegel, que apontou que o caso ilustra uma preocupação crescente de órgãos de segurança com a radicalização cada vez mais precoce de jovens e o papel de ferramentas como o Telegram e fóruns na internet na propagação de ideologias extremistas.

Por causa da sua idade, o adolescente não pode ser processado criminalmente. As autoridades ainda investigam se os pais do jovem tiveram alguma participação no processo de radicalização. A operação ocorreu no âmbito do Projeto Periscópio, uma iniciativa de investigação lançada em 2022 pelas autoridades da Renânia do Norte-Vestáfilia, estado onde fica Colônia, para detectar precocemente potenciais autores de ataques violentos.