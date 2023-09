Ativistas do clima borrifam tinta no Portão de Brandemburgo - Polícia prendeu 14 membros do grupo Die Letzte Generation suspeitos de borrifarem tinta no monumento de Berlim para protestar contra política ambiental do país. Grupo promete executar mais ações nos próximos dias.Ativistas ambientais borrifaram neste domingo (17/09) tinta laranja e amarela nas colunas do Portão de Brandemburgo, um dos principais monumentos de Berlim. Ao menos 14 pessoas foram detidas pela polícia alemã, por suspeita de danos ao património.

A ação foi executada pelo grupo Die Letzte Generation (A Última Geração), conhecido por protestos midiáticos e que cobra que o governo alemão tome medidas mais drásticas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo o fim do uso de todos os combustíveis fósseis até 2030 e a imposição de um limite geral de velocidade nas autoestradas.

No protesto no Portão de Brandemburgo, o grupo afirmou que foram usados extintores de incêndio para borrifar a tinta nas colunas do monumento, completado em 1791.