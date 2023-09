China aposta no turismo para encobrir repressão de minoria uigur - Um ano após a divulgação de violações dos direitos humanos da minoria muçulmana uigur no noroeste do país, Pequim tenta mostrar ao mundo imagem diferente da vida na região de Xinjiang.Um ano após as Nações Unidas apontarem "graves violações dos direitos humanos" contra a minoria uigur na China, pouco progresso tem sido observado nas investigações, avaliam analistas. Enquanto isso, Pequim segue tentando reformular a narrativa sobre suas políticas em Xinjiang, região autônoma no noroeste do país.

Em 2022, um relatóriodo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) concluiu que a detenção discriminatória de uigures em Xinjiang pelo governo chinês pode constituir "crime contra a humanidade".

Pequim reagiu prontamente à acusação, rotulando-a de "desinformação e mentiras fabricadas por forças anti-China”. Uma iniciativa para criar uma agenda formal na ONU para discutir a questão também fracassou quando a China e seus aliados se posicionaram contra.