"Devemos nos preparar para uma longa guerra na Ucrânia", diz chefe da Otan

"Em tempos de Guerra Fria, quando governavam Willy Brandt ou Konrad Adenauer, os gastos com a defesa rondavam 4% do PIB. Para a Otan, é importante que o país membro europeu mais populoso cumpra a meta, 2% de um bolo grande é mais do que 2% de um bolo pequeno", acrescentou.

Stoltenberg disse que, tendo sido primeiro-ministro da Noruega, sabe como é difícil aumentar os gastos com defesa quando grandes gastos também têm de ser feitos em saúde ou em infraestruturas, mas reforçou que isso é necessário quando as tensões aumentam.

Nesta semana, Stoltenberg também declarou em entrevista à emissora italiana Rai 3 que a contraofensiva ucraniana "avança gradualmente". "A Ucrânia lançou uma contraofensiva que obviamente todos esperavam que fosse mais rápida, mas está ganhando terreno".

Ele argumentou que todas as guerras são "imprevisíveis" e acrescentou que "quanto mais forte for a Ucrânia no campo de batalha, mais território conseguirá liberar, e mais forte será na mesa de negociações".

