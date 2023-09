Kim encerra visita à Rússia e é presenteado com drones - Ditador norte-coreano passou seis dias no país, onde se reuniu com Vladimir Putin e com o Alto Comando militar. Ocidente alerta contra possível novo acordo bélico entre as duas nações internacionalmente isoladas.O líder norte-coreano, Kim Jong-un, encerrou neste domingo (17/09) uma visita de seis dias à Rússia, onde se reuniu com o presidente Vladimir Putin e com o Alto Comando das Forças Armadas do país.

A viagem agravou as preocupações do Ocidente quanto a um novo acordo armamentista entre as duas nações internacionalmente isoladas, o que poderia resultar em violações de várias sanções internacionais.

Analistas temem que o aprofundamento da cooperação militar possa dar novo impulso à invasão russa da Ucrânia. Moscou teria interesse em adquirir munições norte-coreanas para suprir suas forças nas frentes de batalha, enquanto Pyongyang, almejaria viabilizar o desenvolvimento de seu programa nuclear.