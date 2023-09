Polônia passa a barrar entrada de carros com placas russas - "Um carro registado na Rússia não tem direito de entrar na Polônia", diz ministro polônes. Medida já vinha sendo aplicada pela Finlândia e Estônia, Letônia e Lituânia. Kremlin classifica medida como "racista"A Polônia começou a barrar neste domingo (17/09) a entrada em seu território de carros registrados na Rússia, juntando-se à Finlândia e aos Estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia, que já vinham aplicando a medida, que tem como base um pacote de sanções da União Europeia (UE).

A cidadania do motorista e dos passageiros não faz diferença. "Um carro registado na Rússia não tem o direito de entrar na Polônia", disse no sábado (16/09) o ministro do Interior da Polônia, Mariusz Kaminski, antes da entrada em vigor da proibição. "Este é outro elemento das sanções impostas à Rússia e aos seus cidadãos em conexão com a guerra brutal na Ucrânia, devido ao fato de o Estado russo constituir hoje uma ameaça à segurança internacional", completou.

A Guarda de Fronteiras da Polônia, por sua vez, disse que os carros com placas russas "serão devolvidos ao país não pertencente à UE de onde vieram, independentemente de a origem ser a Rússia ou outro país". Além da Rússia, a Polônia também faz fronteira com Belarus, um país aliado do Kremlin. Os poloneses já vinham barrando a entrada de caminhões registrados na Rússia.