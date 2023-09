UE revela nova estratégia para enfrentar crise migratória - Em Lampedusa, presidente da Comissão Europeia promete rigidez no combate ao tráfico de pessoas no Mediterrâneo, além de intensificar ajuda à Itália após chegada de número recorde de migrantes.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou neste domingo (17/09) ilha italiana de Lampedusa, onde apresentou a nova estratégia do bloco europeu para enfrentar a crise migratória e prometeu aumentar a repressão ao tráfico de pessoas através do Mar Mediterrâneo.

A lado da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, a chefe do Executivo da União Europeia (UE) conversou com alguns refugiados no centro de acolhimento da ilha. O local está sobrecarregado devido ao enorme afluxo de migrantes registrado nas últimas semanas.

Somente na última quarta-feira, as autoridades registraram a chegada de mais de 5,1 mil migrantes em Lampedusa, o que levou a administração local a declarar estado de emergência. Muitos dos que chegaram nos últimos dias foram transportados para acomodações na Sicília ou na Itália continental.