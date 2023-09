Canadá acusa Índia de envolvimento na morte de ativista sikh

Agora, disse Trudeau, o aparato de segurança nacional do Canadá tem razões para acreditar que agentes do governo indiano podem ter levado a cabo o assassinato de Hardeep Singh Nijjar.

"Nas últimas semanas, as agências de segurança canadenses têm investigado ativamente alegações críveis de uma ligação potencial entre agentes do governo da Índia e o assassinato de um cidadão canadense, Hardeep Singh Nijjar", disse Trudeau.

O premiê também disse que abordou o assunto com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, durante a reunião do G20, em Nova Déli. "Na semana passada, no G-20, eu abordei pessoalmente e diretamente o primeiro-ministro Modi em termos inequívocos", disse Trudeau. "Qualquer envolvimento de um governo estrangeiro no assassinato de um cidadão canadense em solo canadense é uma violação inaceitável da nossa soberania. É algo contrário às regras fundamentais pelas quais as sociedades livres, abertas e democráticas se comportam."

"Nos termos mais fortes possíveis, continuo a exortar o governo de Índia a cooperar com o Canadá para chegar ao fundo desta questão", concluiu Trudeau.

Pouco depois das falas do premiê, o governo canadense anunciou que estava expulsando do país um diplomata indiano, alegadamente o chefe da inteligência da índia no Canadá.

A alegação de que o governo da Índia pode estar envolvido num assassinato de Hardeep Singh Nijjar no Canadá deve provavelmente corroer ainda mais as já tensas relações entre os dois países. No início de setembro, o Canadá suspendeu as negociações sobre um acordo comercial com a Índia que estava programado para ser concluído este ano. Durante o G20, o premiê Modi também excluiu Trudeau da lista de líderes com quem manteve reuniões bilaterais.