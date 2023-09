Irã e EUA realizam troca histórica de prisioneiros - Cinco americanos detidos no Irã deixaram o país e cinco iranianos foram soltos nos EUA como parte do acordo, que também inclui descongelamento de US$ 6 bilhões em fundos do regime de Teerã retidos no exteriorCinco cidadãos americanos aprisionados no Irã deixaram o país e desembarcaram em Doha, no Catar, nesta segunda-feira (18/07), em uma histórica troca de prisioneiros entre Washington e Teerã. Já o Irã conseguiu como concessão a libertação de cinco iranianos que estavam detidos nos EUA e a transferência de US$ 6 bilhões (R$ 29,2 bilhões) em fundos do país que estavam congelados no exterior no âmbito das sanções impostas por Washington ao regime fundamentalista islâmico do Irã.

"Hoje, cinco americanos inocentes que foram presos no Irã estão finalmente voltando para casa", disse o presidente dos EUA, Joe Biden, em comunicado, acrescentando que "em breve se reunirão com os seus entes queridos – depois de suportar anos de agonia, incerteza e sofrimento".

Os cinco americanos - um dos quais estava detido há cerca de oito anos no Irã - devem embarcar do Catar, país que intermediou a troca, de volta aos EUA.