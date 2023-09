Polícia interrompe festival neonazista na Alemanha

Entre os extremistas presentes no evento estavam cidadãos da República Tcheca e da Polônia. Muitos usavam roupas típicas da cena de extrema-direita, como camisetas estampadas com o número "88", uma referência à letra H, a oitava do alfabeto, que repetida forma HH, as iniciais da saudação "Heil Hitler". É uma forma que extremistas de direita na Alemanha usam para contornar a proibição da exibição de símbolos nazistas.

Segundo o Gabinete de Estado para a Proteção da Constituição da Saxônia, alguns neonazistas tiveram suas tatuagens fotografadas. Mesmo tatuagens aparentes com símbolos nazistas são proibidas na Alemanha. "Se uma tatuagem violar a lei e for visível ao público, será fotografada como prova. Também pode acontecer que as roupas sejam retiradas ou levantadas para uma inspeção completa e preservação das provas", disse o porta-voz da polícia.

CDs e faixas de extremistas de direita também foram confiscados. Os policiais também examinaram os veículos dos frequentadores do concerto.

jps (dpa, ots)