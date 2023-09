Por que símbolos nazistas persistem na moda? - Caso de pijama da Riachuelo que emulava uniforme de campos de concentração nazistas levanta questões sobre os riscos da banalização e dessensibilização em relação a esses símbolos no mundo da modaAo circular entre as araras de uma loja de departamentos em São Paulo na noite de 10 de setembro, Maria Eugênya Pacioni se deparou com uma cena que a deixou espantada: várias peças de um conjunto de camisa e calça listradas em azul e branco. "Parecia que estava em uma vitrine do museu do Holocausto". Por isso, ela, que é a pesquisadora de Cultura Material e do Consumo da Universidade de São Paulo (USP), sacou o celular, fez uma foto e publicou a imagem em seu perfil no X, antigo Twitter.

"Não escrevi, em um primeiro momento, da relação com o uniforme que os nazistas davam às vítimas, mas era óbvio". Em pouco tempo, o post gerou impasse entre os usuários e alcançou 126 mil curtidas e 1,8 mil comentários. Enquanto parte dos internautas se escandalizou com a imagem, outros responderam com ironia: "Se a pessoa achar legal, compra. Eu acho que isso não tem nada a ver", escreveu uma seguidora.