Alemanha proíbe grupo de extrema direita Hammerskins - Organização originária dos EUA é conhecida por shows de rock de supremacia branca. Segundo governo alemão, associação difunde "doutrina racial baseada na ideologia nazista".A Alemanha proibiu uma filial local do grupo neonazista Hammerskins, com sede nos Estados Unidos, conhecido por seus shows de rock de supremacia branca, divulgou o Ministério do Interior em Berlim nesta terça-feira (19/09).

Do comunicado consta que o Hammerskins Deutschland, com cerca de 130 membros, pretendia difundir "uma doutrina racial baseada na ideologia nazista”.

A polícia realizou operações de busca e apreensão em endereços ligados a 28 membros da associação em dez estados alemães. A proibição também vale para as seções regionais do grupo e a sua suborganização, conhecida como Crew 38.