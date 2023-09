Algodão hidropônico para roupas mais sustentáveis

Proteção do solo, economia de água

Com a Magtech, Rodríguez deseja promover uma mudança nesse setor. Ele já produz algodão sustentável em Valência. "Com hidroponia. As plantas ficam suspensas em solução nutritiva e são cultivadas em estufas. Os holandeses já fazem isso com vegetais há muito tempo. É o futuro, porque economiza água, produtos químicos e poupa o solo."

Desde 2021, Rodríguez trabalha no projeto em parceria com o Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha (CSIC) e a Fundação Cajamar. Além disso, realiza pesquisas com a Universidade Politécnica de Valência sobre a utilização de águas residuais para este processo. Ele já tem contratos com marcas de luxo na França e no Reino Unido, e negocia com possíveis clientes alemães. Na Espanha, entretanto, a meca da fast fashion, ele ainda não assinou nenhum contrato.

A hidroponia chegou na hora certa. A União Europeia (UE) tem como objetivo tornar todos os produtos do mercado interno mais sustentáveis. A indústria têxtil entra na mira regulatória a partir do próximo ano, explica a especialista do setor Beatriz Guerrero, da Universidade San Pablo CEU, em Madri.

A quantidade de roupa comprada por pessoa na UE aumentou 40% nas últimas décadas, segundo o Parlamento Europeu, e todos os anos cerca de 30% das peças produzidas não chegam a ser vendidas, devido ao modelo fast fashion. A partir de 2024, o Parlamento Europeu quer proibir que estas mercadorias sejam jogadas fora e acabem em "lixões têxteis" na África ou na América Latina.

O conglomerado de fast fashion espanhol Inditex, dono da rede Zara, entre outras, já está se mexendo e começou a reciclar os tecidos. Economia circular e mercadorias de qualidade com preços mais elevados estão sendo integradas em algumas das coleções. Segundo Estel Vilaseca, da escola de design de moda LCI, em Barcelona, essas empresas também já não conseguem acompanhar concorrentes como a Shein da China em termos de preço.