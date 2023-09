Análise: na ONU, Lula busca protagonismo no Sul Global

"Lula operou numa chave Norte-Sul, com muita evidência. Muito à vontade para tratar das relações exteriores a partir desse enfoque. Talvez a melhor lente para enxergar isso é a lente da desigualdade, e ele trouxe esse tema para o primeiro plano”, diz Dawisson Belém Lopes, professor de relações internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Segundo o professor da UFMG, a fala de Lula em 2023 é mais premente e pode ser mais compreendida no contexto atual do que nos primeiros dois mandatos, devido ao tensionamento que desemboca em crises com a da Guerra na Ucrânia. Por sinal, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, foi um dos presentes no discurso do análogo brasileiro. O líder do país do Leste Europeu, no entanto, não seguiu os aplausos do público nas vezes em que o petista foi aclamado pela plateia nesta terça-feira.

"Aquele tipo de audiência é menos sensível, na média, a apelos como a provisão de armas para a Ucrânia ou imposição de embargos à Rússia”, analisa Lopes, que cita que dois terços do mundo não impõem sanções ao país comandado por Vladimir Putin.

"Lula sabia disso e manteve um tom de distanciamento em relação à guerra russo-ucraniana. Ele não menciona a Rússia, menciona a guerra na Ucrânia, mas no bojo de outras dez, quinze situações dramáticas de segurança internacional. Não acho que o Zelenski tenha ficado particularmente feliz com o discurso de Lula. Lula foi distante. Ele não se compromete com a questão ucraniana de maneira central”, acrescenta. Nesta quarta-feira (20/09), Lula e Zelenski devem enfim ter uma reunião bilateral, a primeira entre os dois chefes de Estado.

Reforma dos organismos internacionais

No discurso, o presidente brasileiro também contestou a composição e atuação de organismos internacionais. Além da própria ONU e de seu Conselho de Segurança, Lula cobrou o compromisso firmado no Acordo de Paris, de 2015, que previu um repasse de US$ 100 bilhões aos países mais pobres para o enfrentamento das mudanças climáticas – valor que chamou de "insuficiente”.