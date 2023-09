Azerbaijão ataca território separatista armênio - Governo do Azerbaijão rompe cessar-fogo vigente desde 2020 e lança ofensiva militar em Nagorno-Karabakh, um enclave de maioria armênia, exigindo rendição de separatistas.O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, afirmou nesta terça-feira (19/09) que o Azerbaijão iniciou uma ofensiva terrestre na região de Nagorno-Karabakh e para tentar assumir o controle de todas as cidades do território, separatista, habitado majoritariamente por membros da etnia armênia. O governo do Azerbaijão confirmou a ofensiva, classificando a ação como uma "operação antiterrorista" e declarou que não pretende parar até a rendição dos separatistas e das forças da Armênia no território.

"As Forças Armadas do Azerbaijão começaram a bombardear Nagorno-Karabakh quase em todo o território e mais tarde iniciaram uma operação para romper a linha de contato e tomar o controle de posições e localidades karabakhs", disse Pashinyan em um discurso à nação.

Os combates desta terça-feira deixaram até o momento pelo menos 25 mortos do lado armênio, incluindo dois civis, e, nas fileiras do Azerbaijão, há informação de um civil falecido, conforme relatos de ambos os lados.