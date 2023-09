Campo magnético da Terra pode estar associado à água na Lua

"Isso indica que na cauda magnética pode haver processos de formação adicionais ou novas fontes de água não diretamente associadas à implantação de prótons do vento solar. Em particular, a radiação por elétrons de alta energia mostra efeitos semelhantes aos prótons do vento solar."Li e sua equipe realizaram uma análise de dados de sensoriamento remoto obtidos através do instrumento Moon Mineralogy Mapper, que esteve a bordo da missão Chandrayaan 1 da Índia entre 2008 e 2009. Especificamente, examinou variações na formação de água enquanto a Lua transitava pela cauda magnética da Terra, que contém a camada de plasma mencionada.

Embora sejam necessárias mais observações e experiências na superfície lunar para confirmar essa teoria, a descoberta tem grande potencial na compreensão da origem da água na Lua. Isso é crucial para traçar a evolução do satélite natural da Terra e para planejar futuras explorações humanas, uma vez que a água lunar poderia ser usada tanto como um recurso vital como para produzir combustível para missões espaciais, incluindo a exploração de Marte a partir da Lua.

ma/av (DW,ots)