Cena de masturbação de alunos de medicina: nojo padrão elite - O horror foi protagonizado por estudantes da Universidade Santo Amaro durante um jogo de vôlei feminino. Em grupo, eles abaixaram as calças e expuseram seus pênis. Nojento.A cena parece vinda de um filme que mostra os horrores protagonizados por estudantes que pertenciam a uma fraternidade em universidades americanas, lá pelos anos 80. Mas aconteceu no Brasil de 2023 mesmo.

O vídeo, que viralizou neste domingo (17/09), mostra estudantes de medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa) de calças abaixadas, simulando uma masturbação coletiva na quadra onde o time de vôlei feminino da Universidade São Camilo jogava. A partida aconteceu em jogos universitários organizados em abril no interior do estado de São Paulo.

É possível ver as imagens lamentáveis na internet. Nelas, cerca de 20 homens aparecem correndo na quadra com as calças abaixadas, tocando suas partes íntimas, enquanto as estudantes mulheres jogavam vôlei, no maior estilo homens das cavernas.