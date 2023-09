Derna, cidade da Líbia marcada por rebeldia e negligência

Após o fim do regime de Kadafi. em 2011, Derna, assim como o restante da Líbia, ficou à mercê de vários grupos de guerilheiros e milícias, Um dos mais poderosos na cidade era a brigada de mártires Abu Salim, fundada por um ex-membro do LIFG. Em 2014, dissidentes dessa milícia juraram fidelidade ao grupo "Estado Islâmico" (EI) e tomaram o controle da cidade.

O domínio dos jihadistas "foi amplamente marcado por decapitações e outras formas de execução ou atos de humilhação pública", escreveu Andrew McGregor, um especialista canadense em temas de segurança no mundo islâmico, num relatório de 2018 do think tank americano Jamestown Foundation.

Outros grupos na cidade combatiam os islamistas, mas só em 2016 a cidade se viu completamente livre do EI. Entretanto, infelizmente para a população civil de Derna, esse não foi o fim dos combates.

País dividido

A Líbia se dividiu em duas a partir de 2014, com governos rivais localizados no leste e no oeste, após o fim violento do regime Kadafi. O assim chamado Governo de Unidade Nacional, apoiado pela ONU, é sediado em Trípoli, no oeste. Seu rival no leste, conhecido como Casa dos Representantes, tem base em Tobruk.

O líder paramilitar Khalifa Haftar, cujo Exército Nacional Líbio (LNA) controla a maior parte da metade leste da nação, também queria o domínio sobre Derna. Suas forças impuseram um cerco à cidade em 2015, mas só conseguiram tomá-la três anos depois.