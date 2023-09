"É só a Rússia que impede a paz", diz Biden na ONU

O presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, republicano mais influente em Washington, também vem questionando se o país deveria continuar enviando bilhões em armamentos para a Ucrânia.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, baixou as expectativas de qualquer progresso na resolução da guerra na Ucrânia, um conflito em que muitos países africanos e latino-americanos optaram pela neutralidade.

Ciente disso, Biden dedicou boa parte de seu discurso a acenar para os países do Sul Global, expressando seu compromisso com o combate à mudança climática e à insegurança alimentar, com investimentos em infraestrutura e com a regulamentação da inteligência artificial.

Conselho de Segurança: uma pedra no sapato

Sobre a China, sua grande rival, o presidente dos EUA pediu uma "gestão responsável" do relacionamento entre as duas potências e enfatizou a necessidade de cooperar com Pequim em desafios comuns, como a mudança climática.

Ele lembrou as ondas de calor recorde em EUA e China, os incêndios florestais na América do Norte e no sul da Europa, as secas no Chifre da África e as enchentes na Líbia: "Esses eventos estão nos alertando sobre o que está por vir se não reduzirmos urgentemente nossa dependência de combustíveis fósseis e começarmos a proteger nosso mundo."