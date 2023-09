Na ONU, Lula cobra reforma de organismos internacionais

Demandas por reformas em organismos internacionais

Nos dois primeiros mandatos de Lula, uma das prioridades da agenda externa do presidente foi a defesa de uma ampliação e reforma substancial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja composição permanece inalterada há mais de sete décadas, e que inclui apenas as principais potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial: EUA, Rússia, China, França e Reino Unido.

Mais de uma década depois, Lula voltou a defender uma mudança na composição e fez críticas indiretas aos atuais membros do conselho. Além do Brasil, Alemanha e Japão também pleiteam espaço permanente no organismo.

“O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Sua paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia”, disse Lula.

Mas Lula não se limitou ao Conselho de Segurança em suas demandas por reforma. Ele também defendeu que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial passem por mudanças.

“O princípio sobre o qual se assenta o multilateralismo – o da igualdade soberana entre as nações – vem sendo corroído. Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam fôlego. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema, e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus, e apenas 34 bilhões para países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável”, disse Lula.