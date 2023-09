O que é o captagon, a droga produzida em massa na Síria

Um problema relevante é que algumas das pílulas que estão sendo produzidas em laboratórios ilícitos contêm grandes quantidades de fenetilina. Além disso, atualmente sua composição pode variar muito, e a falta de conhecimento aumenta o risco de que contenham substâncias químicas tóxicas.

Onde o captagon é fabricado?

A Síria tornou-se o maior produtor e exportador de captagon na década de 2010. Analistas passaram a chamá-la de narcoestado do Oriente Médio. Um comunicado do governo do Reino Unido estimou que 80% do captagon no mundo é hoje produzido na Síria.

Sua popularidade disparou no país após os protestos da Primavera Árabe de 2011. Reportagens de grandes veículos de mídia, como a BBC, revelaram como a indústria farmacêutica síria facilita todos os estágios da produção e do contrabando do captagon.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, nega qualquer esforço organizado de seu governo para lucrar com a droga. Mas o captagon tornou-se uma tábua de salvação econômica para o país, submetido a severas sanções internacionais desde o início da guerra civil, em 2011.

Somente em 2021, o comércio da droga alcançou um valor estimado de 5,7 bilhões de dólares na Síria. Ela é predominantemente exportada para os países do Golfo e para os vizinhos Iraque e Jordânia, muitas vezes escondida em produtos como grãos e frutas. Consta que o Hisbolá no Líbano, um aliado próximo do regime de Assad, também seria um grande fabricante da droga.