A violência contra mulheres em clínicas da Alemanha Oriental

Consequências físicas e psicológicas duradouras

"É um capítulo particularmente sombrio da história. Ninguém quer ouvir falar sobre isso", comenta Christine Bergmann, membro da Comissão Independente sobre Abuso Sexual Infantil e a única funcionária do órgão nascida e criada na RDA.

"Eles chamavam essas clínicas de 'Tripperburgen' (redutos da gonorreia) e eram até assunto de piada, porque não se sabia exatamente o que acontecia lá", disse. Além do estigma ligado às clínicas, as mulheres eram forçadas a assinar acordos de confidencialidade e proibidas de falar sobre o que vivenciassem.

Criada em 2016 por uma resolução do Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão), a Comissão Independente sobre Abuso Sexual Infantil investiga a extensão, a natureza e as consequências do abuso sexual infantil na RDA e na antiga República Federal da Alemanha (RFA).

A comissão já realizou investigações e audiências sobre abuso físico e sexual na antiga Alemanha Oriental. Agora, seu foco está voltado para instituições de detenção, como essas clínicas para mulheres.