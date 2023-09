Agricultura regenerativa é opção contra mudanças climáticas

"Mordidas pelos animais, as plantas reagem com o crescimento das raízes", diz Bösel. Ao mesmo tempo, as plantas pisoteadas protegem o solo do sol e fornecem alimento aos organismos do solo. "Essa forma de pastoreio é um dos poucos métodos para armazenar carbono no solo de forma muito eficaz, rápida e em longo prazo."

Alimentos para todos?

Essas são apenas algumas das abordagens da agricultura regenerativa. E elas logo mostraram resultados. Bösel se diz satisfeito por as árvores e arbustos cultivados a partir de sementes não terem apresentado problemas, apesar do último verão ter sido extremamente quente. O pastoreio também teria levado a uma melhora na qualidade do solo e na capacidade dele de absorver água.

"Mas também deve ser dito que nem sempre é possível cobrir constantemente o solo. Especialmente quando são plantados cereais anuais, essas áreas têm de ser continuamente cultivadas". Se houver uma situação climática desfavorável na hora errada, por exemplo uma seca, o agricultor volta à estaca zero.

Por melhor que tudo isso soe, fica a questão: é possível alimentar mais de 8 bilhões de pessoas sem recorrer à produção agrícola industrial? Há argumentos a favor. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), um terço dos alimentos produzidos em todo o mundo hoje provém de propriedades com menos de dois hectares — ou seja, da produção não industrial.