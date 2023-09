Lula e Biden anunciam acordo para proteção de trabalhadores

A criação de empregos de qualidade a proteção de direitos trabalhistas também é uma das estratégias apontadas por especialistas para conter o extremismo de direita e fortalecer o apoio à democracia.

Transição verde como vetor de empregos

Em uma declaração conjunta após o encontro, que também contou com a presença do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert F. Houngbo, Biden afirmou que seu governo seria o "mais pró-trabalhadores" da história americana, e disse ser crucial aproveitar os investimentos na transição verde para a criação de empregos de qualidade. Ele também afirmou que a ideia para a parceria anunciada neste quarta-feira havia partido de Lula.

O presidente brasileiro, por sua vez, ressaltou a necessidade de "melhorar a vida do trabalhador, sobretudo neste mundo digitalizado" e que "não há democracia sem sindicato forte". Ele mencionou ainda a sanção neste ano de uma lei para garantir salários iguais a mulheres e homens no Brasil.

Lula lembrou um trecho do discurso de posse de Biden na Casa Branca, no qual o americano afirmou que a riqueza dos EUA não teria sido construída pelos empresários, mas pelos trabalhadores, e disse que fará da transição energética no Brasil uma oportunidade para criação de vagas.

Ele afirmou ainda que promoverá os termos da parceria junto a outros países, inclusive no G20, no Brics e na COP30, fóruns que serão presididos pelo Brasil durante o atual mandato do petista.