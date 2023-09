Lula e Zelenski "quebram o gelo" em encontro em Nova York - Após meses de tensão em torno da guerra na Ucrânia e as relações brasileiras com a Rússia, chefes de Estado têm encontro construtivo a portas fechadas, no âmbito da Assembleia Geral da ONU.Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Ucrânia, Volodimir Zelenski, tiveram seu primeiro encontro presencial nesta quarta-feira (20/09), em Nova York. A comitiva ucraniana chegou cinco minutos após o horário marcado, 16h00 (17h00 em Brasília), ludibriando a imprensa internacional presente ao entrar por uma porta lateral do hotel em que Lula está hospedado.

A reunião a portas fechadas, logo após um encontro entre Lula e seu homólogo americano, Joe Biden, transcorreu no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas. Do lado brasileiro, estavam também presentes o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o assessor especial e ex-chanceler Celso Amorim, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Minutos após a bilateral, Lula postou no X (ex-Twitter): "Hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países."