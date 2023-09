Migração irregular vira jogo de poder entre Tunísia e UE

Por meio de negociações com Meloni e outros políticos europeus, Saied busca ainda superar o isolamento diplomático em que caiu devido à sua política interna autoritária, diz Hanelt. Apesar de ver Meloni como favorável para Saied no contexto diplomático, o especialista alemão ressalta que ela não pode ajudá-lo a obter ajuda orçamentária da UE, uma vez que isso está ligado a padrões políticos e de direitos humanos, bem como ao compromisso da Tunísia de implementar reformas apresentadas pelo Fundo Monetário Internacional. "E Saied se opõe a isso", disse Hanelt.

O fato é que o fluxo migratório rumo à UE continuará a aumentar – inclusive como reflexo dos esforços atuais para limitá-la, afirmou Christian Hanelt. Muitos refugiados consideram os eventos recentes, como as conversas entre os líderes europeus e o presidente da Tunísia ou as discussões sobre novos acordos de parceria na região do Mediterrâneo, como sinais de alerta de que a migração pode se tornar mais difícil no futuro. A situação econômica ruim, bem como declarações negativas feitas no passado pelo presidente tunisiano contra os migrantes da África, também têm feito com que cada vez mais pessoas cheguem a Lampedusa de forma irregular, aponta Hanelt. "É difícil dizer se Saied está usando isso a seu próprio favor. Não se pode descartar a possibilidade de as autoridades de segurança tunisianas estarem fazendo vista grossa. Mas também é necessário destacar: não há evidências disso até o momento."

Cada vez mais ciente de seu poder

Embora ainda inconcluso, o acordo de migração com a Tunísia já foi alvo de inúmeras críticas em nível europeu. Um dos principais pontos levantados é a incerteza quanto à sua capacidade de impedir a migração ilegal de forma significativa. Por outro lado, a Tunísia também tem sido criticada por sua forma de lidar com os migrantes. No início de julho, por exemplo, as autoridades tunisianas abandonaram cerca de 800 migrantes desprotegidos em uma área deserta na fronteira com a Líbia. Meses antes, Saied também vociferou publicamente contra os migrantes da África subsaariana.

Até o momento, o governo tunisiano tem reagido de maneira bastante indiferente às críticas – e muito ciente de seu poder. Em meados de setembro, por exemplo, Túnis recusou a entrada de cinco membros do Parlamento Europeu que queriam ter uma ideia da situação dos direitos humanos na Tunísia. Citando Saied, a imprensa árabe disse que ele rejeita qualquer interferência externa em assuntos domésticos e que missões de vigilância como essa são indesejáveis na Tunísia. Outro indício de que o presidente está ciente de sua margem de manobra em relação à UE.