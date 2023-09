O mito de que as sociedades ocidentais estão divididas

O resultado foi melhor na confiança nos demais cidadãos: apenas 28% na média da União Europeia disse confiar neles "não muito” ou "de jeito nenhum”. A cota mais baixa é a da Dinamarca, com 5%, e as mais altas são as de Malta (46%) e França (38%).

"Diferenças de opinião são saudáveis"

Alertas cada vez mais dramáticos sobre uma divisão da sociedade podem se transformar em profecias que se autocumprem – e em paralisia: os cidadãos saberão levar os alertas a sério se a situação ficar de fato crítica?

Talvez ajude relembrar que democracias modernas vivem do debate de ideias e do choque de posições antagônicas. Do contrário, as sociedades não evoluiriam.

Duffy concorda: "Diferenças de opinião políticas ou culturais são saudáveis e inevitáveis. Só é prejudicial quando essas diferenças se tornam de tal maneira parte da sua identidade pessoal, que você não está mais disposto a ceder – você se vê apenas como parte de um campo que se opõe ao outro campo e que não vai ceder, seja qual for a questão."Autor: Ines Eisele