Separatistas e Azerbaijão anunciam cessar-fogo em enclave - Após ofensiva do Azerbaijão em território ocupado majoritariamente por membros da etnia armênia, os dois lados do conflito anunciam negociações sobre possível integração do enclave ao território azerbaijano.No dia seguinte a uma operação militar do Azerbaijão no território disputado de Nagorno-Karabakh, habitado majoritariamente por membros da etnia armênia, as duas partes acertaram nesta quarta-feira (20/09) um cessar fogo, após relatos de mais de 30 mortes na região em menos de 24 horas.

As autoridades da autodeclarada República de Artsakh, o governo não reconhecido do enclave, diseram ter aceitado uma proposta de paz feita por mediadores russos para encerrar a investida das forças azerbaijanas no território.

"Com a mediação do comando do contingente da missão de paz russa em Nagorno-Karabakh, foi atingido um acordo para o fim completo das hostilidades", informou a autoproclamada presidência da região, em nota divulgada nas redes sociais.