STF ordenou retrocesso no combate à corrupção - Decisão do ministro Dias Toffoli de invalidar provas do acordo de leniência da Odebrecht foi retrocesso no combate à corrupção e para a segurança jurídica no Brasil.Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) adaptam com rapidez suas decisões ao sabor dos ventos políticos. Uma prova convincente disso foi dada dias atrás pelo ministro Dias Toffoli.

Numa argumentação de 145 páginas, ele declarou nulas as provas produzidas no acordo de leniência da Odebrecht e que embasavam inúmeros processos e inquéritos. O motivo: a nulidade dos dados com os quais a empresa confessou e provou sua participação. Regras para a preservação da integridade desses dados não teriam sido respeitadas.

Com isso Toffoli lançou uma bomba de amplas consequências na Justiça brasileira: em breve não apenas os vereditos do caso Odebrecht, mas todos os vereditos do processo de corrupção da Lava Jato, que estremeceu a política e a sociedade brasileiras a partir 2014, deverão ser invalidados.