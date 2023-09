Biden recebe Zelenski em meio à desconfiança dos republicanos - Líder ucraniano alerta congressistas que se Washington suspender envio de ajuda, Ucrânia perderá a guerra. Conservadores veem com ceticismo continuidade do apoio, enquanto Casa Branca anuncia nova remessa de armamentos.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, foi recebido nesta quinta-feira (21/09) pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington, onde também se reuniu com autoridades e lideranças políticas, no intuito de assegurar a continuidade do apoio americano a seu país na luta contra a guerra de agressão travada pela Rússia.

Antes do encontro com Biden, o líder ucraniano foi recepcionado no Congresso americano de maneira mais discreta do que na ocasião de sua visita anterior, em dezembro do ano passado, quando realizou um discurso histórico no Senado e foi ovacionado pelos parlamentares.

Dessa vez, ele foi alvo de questionamentos sobre a utilização dos recursos enviados pelos EUA à Ucrânia nos últimos 19 meses, desde o início da invasão russa ao país.