"Desilusão com democracia impulsiona protestos radicais" - Com manifestações, jovens ativistas climáticos tentam chamar a atenção para a importância do combate às mudanças climáticas. Para especialista, há grande frustração com falta de ações governamentais.Na última semana, diversos grupos de ativistas do clima mobilizaram protestos em várias partes do mundo. O objetivo dos atos era pressionar governos e líderes mundiais reunidos em Nova York para a 78ª Assembleia-Geral das Nações Unidas a tomarem medidas para minimizar as mudanças climáticas.

Essas ações suscitam a dúvida se são realmente eficazes para barrar o aquecimento global. Na sexta-feira (15/09), por exemplo, estudantes secundaristas engajados no Fridays For Future protestaram contra o uso de transportes com energia fóssil. O grupo, criado em 2015, promoveu a greve mundial pelo clima, em que não foram à escola e ocuparam praças por capitais europeias.

Na capital alemã, manifestantes borrifaram tinta sobre o portão de Brandenburgo com extintores de incêndio no domingo. Eles clamavam por uma mudança na matriz energética dos países. Em Nova York, militantes da Avaaz projetaram no céu da cidade com luzes de led atadas a drones mensagens que cobravam as autoridades pela preservação da Floresta Amazônica.