Em delação vazada, Cid diz que Bolsonaro e militares discutiram golpe

Cid disse à PF que Bolsonaro chegou a dar sinais favoráveis ao golpe, mas não ordenou diretamente que o plano fosse colocado em prática. Segundo o UOL, Cid relatou à PF que ele próprio teria participado na reunião.

Preocupações na caserna

A PF assinou um acordo de delação premiada com o ex-ajudante de ordens, homologado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) em 9 de setembro e, desde então, vem impondo sigilo sobre as investigações, enquanto busca reunir provas contra o ex-presidente. Os investigadores suspeitam que as articulações envolvendo Bolsonaro e militares de alta patente estariam por trás dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Cid estava preso desde maio por seu envolvimento no caso da falsificação de cartões de vacinação de Bolsonaro e outras pessoas próximas ao ex-presidente, mas foi colocado em liberdade após o acordo. O tenente-coronel também é alvo das investigações sobre o esquema de venda de presentes recebidos em viagens oficiais no exterior, como no caso das joias sauditas, e da suspeita de desvios de recursos públicos do Palácio do Planalto.

Segundo a reportagem do jornal O Globo, a delação de Cid aumentou as preocupações dos militares por envolver membros da cúpula das Forças Armadas, além de ministros de Bolsonaro que eram generais da reserva.

rc/bl (ots)