Índia suspende emissão de vistos no Canadá

No comunicado, indianos também foram orientados a evitar ir a locais no Canadá onde "diplomatas indianos e setores da comunidade indiana que se opõem à agenda anti-Índia são alvos de ameaças".

Acirramento das tensões entre Índia e Canadá

Na segunda-feira, Trudeau disse ao Parlamento que havia "alegações críveis" de envolvimento de agentes indianos no assassinato do cidadão canadense Hardeep Singh Nijjar, ativista independentista procurado pela Índia há anos. Ele foi morto a tiros por homens mascarados no dia 18 junho do lado de fora do templo que liderava na cidade de Surrey, na Columbia Britânica.

Pouco depois das falas do premiê, o governo canadense anunciou que iria expulsar do país um diplomata indiano, alegadamente o chefe da inteligência da Índia no Canadá. A decisão acirrou as tensões entre os dois países, culminando com a expulsão de um diplomata canadense da Índia na terça-feira.

Para Nova Délhi, as acusações são "absurdas" e seriam uma tentativa de desviar a atenção sobre a presença de Nijjar e outros suspeitos procurados no Canadá. Nijjar, um ativista do separatismo sikh que defendia uma nação independente para o grupo na Índia, o Khalistão, havia sido acusado pelo governo indiano de atuar como "terrorista" — algo que os seus apoiadores negavam.

Separatismo sikh