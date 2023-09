O papel da Rússia em Nagorno-Karabakh

Em Ierevan, capital da Armênia, o primeiro-ministro Nikol Pashinyan recusou-se a enviar militares armênios para reforçar o enclave, apesar da pressão pública. O acordo supostamente também inclui a determinação de que todos os soldados armênios deixem a área, um ponto sensível para Ierevan porque o governo armênio insiste que não tem tropas em Nagorno-Karabakh.

"As mãos da Armênia estavam atadas", avalia o analista político independente Fuad Shahbazov, do Azerbaijão. Qualquer intervenção da Armênia contra o seu vizinho maior e mais rico iria "provocar uma guerra convencional de grandes proporções porque o Azerbaijão consideraria isso um ato de invasão". A região de Nagorno-Karabakh é internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão.

Kremlin "satisfeito com fim do conflito"

A Rússia, aliada tradicional da Armênia, com 2 mil soldados de paz destacados na área, também procurou acalmar a situação. Os comandantes do contingente de manutenção da paz mediaram o acordo de cessar-fogo e as próprias tropas teriam retirado os civis da zona de conflito.

O Kremlin descreveu a crise como um assunto interno do Azerbaijão. Ao visitar Pashyanin na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin "observou com satisfação que foi possível superar a fase aguda do conflito".

O governo de Baku, capital do Azerbaijão, prepara-se agora para iniciar negociações para integrar os armênios do enclave, com detalhes ainda por anunciar.