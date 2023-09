Polônia diz que não fornecerá mais armas à Ucrânia

A invasão russa da Ucrânia fechou as rotas marítimas do Mar Negro que eram utilizadas antes da guerra. A Rússia chegou a um acordo que permitia as exportações marítimas de grãos da Ucrânia. O acordo, porém, expirou em julho.

Isto fez com que a União Europeia (UE) se tornasse vital como rota de trânsito e destino de exportação para os cereais ucranianos.

Em maio, com o objetivo de proteger agricultores de países que reclamavam de uma queda nos preços locais por causa das importações, a UE concordou em restringir as importações para a Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Eslováquia. As medidas permitiram que as safras continuassem transitando pelos cinco países, mas sem serem vendidas nesses mercados.

Na semana passada, contudo, a Comissão Europeia anunciou o fim da proibição de importação, alegando que "as distorções de mercado nos cinco Estados-membros que fazem fronteira com a Ucrânia desapareceram". Polônia, Hungria e Eslováquia reagiram imediatamente dizendo que não iriam acatar a decisão. A Ucrânia afirmou, então, que pretendia apresentar uma reclamação à Organização Mundial do Comércio (OMC).

