Por que alguns membros da UE vêm barrando grãos ucranianos?

Polônia: partido governista tenta se manter no poder

Em nenhum outro país isso é tão explícito quanto na Polônia, onde o ultranacionalista Partido Lei e Justiça (PiS) tenta se manter no poder. Em 15 de outubro, os poloneses vão escolher os novos membros do Parlamento, num pleito que muitos observadores consideram decisivo para o país.

Os agricultores desempenharam um papel importante nas duas vitórias eleitorais anteriores do PiS, em 2015 e 2019.

Mas o partido liderado pelo ultraconservador Jaroslaw Kaczynski também enfrentou protestos na última primavera, quando agricultores de todo o país saíram às ruas em seus trataores para protestar contra a política agrícola do governo e para se opor ao trânsito de cereais ucranianos através do território polonês. O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, do PiS, tentou aplacar o setor demitindo o seu ministro da Agricultura e persuadindo a Comissão Europeia a impor o embargo que expirou na sexta-feira passada.

Com as eleições cada vez mais próximas, Morawiecki não quer arriscar a eclosão de mais protestos que possam prejudicar as perspectivas eleitorais do seu partido. Por isso a Polônia implementou rapidamente uma proibição unilateral de importações.

O governo está seguindo a linha traçada pelo líder do partido, Kaczynski, que na semana passada disse: "Estamos prontos para apoiar a Ucrânia durante a guerra e durante a sua reconstrução e queremos participar na reconstrução, mas, ao mesmo tempo, devemos pensar nos nossos cidadãos, na nossa agricultura e no nosso campo. Os nossos amigos ucranianos devem compreender isso."