Posições de extrema direita avançam na Alemanha

Trata-se de um aumento médio de cerca de um terço em comparação com a pesquisa feita durante a pandemia, em 2020/21.

O ceticismo perante os meios de comunicação tradicionais, ou mesmo a rejeição deles, também aumentou: 32% acreditam num conluio da mídia com os políticos, em comparação com 24% há dois anos.

"Tempos de crise são momentos em que as pessoas se movem politicamente e se reposicionam. E esse posicionamento pode passar do centro para a direita", afirma Zick. "Quando pessoas do centro, que nem mesmo se veem ou se organizam como extremistas de direita, adotam atitudes da extrema direita da sociedade, aí então a democracia está em perigo."

Zick diz que esse é um fenômeno difícil de avaliar e menciona o estudo sobre autoritarismo da Universidade de Leipzig de 2022. Segundo ele, as atitudes de extrema direita diminuíram no segundo ano da pandemia, mas a insatisfação com a democracia ainda era elevada e muitos preconceitos misantropos eram amplamente difundidos.

"Sabe-se hoje que um grande número de extremistas de direita procurou a unidade organizacional com outros radicais de direita e outros grupos conspiratórios e antidemocráticos", comenta Zick. Muitas pessoas se aproximaram dos chamados cidadãos do Reich e até formaram células terroristas.

Para ele, o atual estudo faz parte do que na Alemanha se chama de cultura da memória, nome dado a todas as ações e iniciativas que servem para relembrar os horrores da ditadura nazista e ao mesmo tempo servir de alerta para que eles não se repitam.