Rupert Murdoch vai deixar comando do seu império de mídia

Lachlan Murdoch, de 52 anos, por sua vez, agradeceu o pai. "Em nome dos conselhos de administração da FOX e da News Corp, das equipes de liderança e de todos os acionistas que se beneficiaram de seu trabalho árduo, parabenizo meu pai por sua notável carreira de 70 anos”, escreveu Lachlan Murdoch.

Trajetória, influência e escândalos

Atuante desde os anos 1950, Murdoch construiu um império transcontinental de mídia a partir da Austrália. Nascido em 1931, ele iniciou sua trajetória na área ao herdar um pequeno jornal após a morte de seu pai. Sob seu comando, o negócio prosperou, e ele passou a adquirir outras publicações na Austrália e na Nova Zelândia. Um padrão já se desenhava nessa época: os jornais de Murdoch apoiavam abertamente candidatos ou governos.

Em 1969, ele expandiu seus negócios para o Reino Unido, com a aquisição do tabloide News of The World. Em 1974, foi a vez de comprar o tabloide The Sun e mais tarde, em 1981, o tradicional jornal The Times. Ainda nos anos 1970, fincou o pé pela primeira vez nos EUA ao adquirir o The New York Post.

Nesses processos de aquisição, Murdoch mudou radicalmente a linha editorial de várias publicações, favorecendo uma grife de jornalismo agressivo e populista. A preferência por políticos variava de acordo com a ocasião. Nos anos 1980, seus jornais no Reino Unido apoiavam abertamente a premiê conservadora Margaret Thatcher – especialmente durante a Guerra das Malvinas –, mas nos anos 1990 passaram a defender os trabalhistas de Tony Blair, para depois nos anos 2000 voltar a apoiar os conservadores.

Em vários casos, as ambições comerciais suplantaram regras jornalísticas, como no caso em que o Sunday Times, de sua propriedade, publicou, a mando do próprio Murdoch, a fraude dos chamados "Diários de Hitler” em 1983, mesmo diante das dúvidas da equipe editorial. Em 1989, a cobertura repleta de mentiras do The Sun sobre a tragédia do Estádio de Hillsborough – na qual morreram 97 pessoas – levou o tabloide a ser boicotado por décadas por parte significativa da população da cidade de Liverpool.