Veto da Rússia à exportação de diesel terá impacto no Brasil

A decisão russa terá impacto nas vendas do diesel no Brasil, após a Rússia ter se tornado em 2023 o maior fornecedor externo do combustível ao país, ultrapassando os Estados Unidos, tradicional vendedor de diesel para o mercado brasileiro.

Segundo reportagem do jornal Valor, o Brasil se tornou neste ano o segundo maior comprador do diesel russo no mundo.

Nos oito primeiros meses do ano passado, a participação russa no mercado brasileiro era mínima. Neste ano, porém, os russos ficaram à frente dos demais exportadores de diesel para o Brasil.

De janeiro a agosto, 35,6% do valor importado em diesel pelo Brasil veio da Rússia, sendo que em volume foram 40,6%. Os EUA ficaram com 31% e 28,4%, respectivamente. Em seguida, os maiores exportadores para o Brasil são os Emirados Árabes Unidos e a Índia, cada um com aproximadamente 10% do fornecimento em valor e em quantidade neste ano.

No mesmo período do ano passado, os americanos forneceram ao país 58% em valor e em volume de diesel importado.

rc/bl (DPA, Reuters, ots)